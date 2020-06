John Malkovich e Space Force: ecco come si è unito al cast della serie Netflix

Mentre si continua a parlare del finale di Space Force, vi segnaliamo questa intervista a John Malkovich in cui parla della sua esperienza sul set e della decisione di entrare a far parte della serie prodotta da Netflix.

Il celebre attore ha risposto alle domande dei giornalisti di Collider, rivelando di essere rimasto affascinato dalla serie sin dall'annuncio di Netflix: "Mi sembrava un'idea esilarante, poi mentre ero impegnato in uno spettacolo a Londra è uscito il teaser ed ho notato che c'era anche Steve Carell. Ho visto The Office con mia figlia e l'ho trovato molto divertente, ho pensato quindi che fosse un'idea fantastica con un cast azzeccato. Non sapevo se ci sarebbe stata una parte per me, ma quando mi hanno mandato la sceneggiatura mi hanno anche detto di considerare la parte di Dottor Mallory, che ho trovato molto divertente".

Nell'intervista scopriamo che gli sceneggiatori avevano pensato proprio a John Malkovich per quella parte, trovandolo l'interprete giusto per il personaggio e sperando di riuscire a convincerlo a far parte del cast. Se non avete ancora visto la serie presente nel catalogo di Netflix, vi segnaliamo la nostra recensione di Space Force, mentre aspettiamo delle notizie ufficiali riguardo una eventuale seconda stagione dello show di Greg Daniels e Steve Carell.