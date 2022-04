Netflix cancella un'altra famosa serie TV di fantascienza, scoprite quale

Netflix continua a cancellare serie: dopo la strage dell'anno scorso, lo streamer ha deciso di eliminare un altro prodotto originale, Space Force. Per chi non ricordasse di cosa si tratta, stiamo parlando dello show creato da Steve Carell e Greg Daniels su richiesta della piattaforma, che voleva qualcosa che eguagliasse il successo di The Office.

La seconda stagione di Space Force era arrivata qualche mese fa, convincendo sicuramente meno della prima sia da un punto di vista di trama sia di numeri. Infatti nonostante il successo iniziale, che ha potato a registrare 12,3 milioni di ore trasmesse in streaming nella prima settimana, facendo conquistare l'ottavo posto alla serie nella lista dei programmi più visti su Netflix in quella settimana, nella week 2 Space Force è uscita subito dalla Top 10. Un fuoco troppo fatuo per una piattaforma come Netflix, che ha bisogno di numeri più consistenti.

Infatti per un prodotto costoso come questo, il colosso dello streaming aveva bisogno di raggiungere un successo strepitoso. Con l'incredibile paga di Steve Carrell e i folli costi di produzione, la piattaforma ha più volte tentato di tenere a freno il costo dello show tra le due stagioni, ma con scarso successo, e il tiepido riscontro tra il pubblico, unito a questo problema, ha portato a una naturale chiusura. Cosa ne pensate della cancellazione di Space Force? Fatecelo sapere nei commenti!