Space Force, rinnovata per una seconda stagione la serie Netflix con Steve Carell

La nuova irriverente serie comedy di Steve Carell, Space Force, approdata su Netflix lo scorso maggio, sarebbe stata già rinnovata per una seconda stagione secondo fonti certe. Potremo dunque rivedere il maggiore Naird alle prese con i complessi problemi familiari e il difficile ruolo di comandante della nuova forza militare.

Manca comunque ancora l'ufficialità della nota piattaforma streaming, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La serie che ha avuto una tiepida accoglienza da parte della critica, sembrava essere destinata ad interrompersi alla prima stagione ma, il pubblico al contrario sembrerebbe averla apprezzata.

Infatti Space Force è risultata essere tra le serie più viste di Netflix, balzando subito nella Top 10 e rimanendoci per discreto tempo, soprattutto negli Stati Uniti. Ma al giorno d'oggi sappiamo bene che il vero successo di una serie si misura con la sua risonanza sui social, e dobbiamo dire che in tal senso la serie di Steve Carell è finita ben presto nell'oblio. Non ha generato particolari tormentoni mediatici o meme come fu ad esempio per The Office.

Se il rinnovo dovesse risultare veritiero, si tratterà certamente di un notevole esercizio di fiducia da parte di Netflix che magari vorrà chiarire dei punti rimasti in sospeso, primo tra tutti il motivo per cui Lisa Kudrow è in carcere in Space Force. Staremo a vedere.