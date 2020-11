Space Force, la seconda stagione con Steve Carell si farà: Netflix conferma

Steve Carell è uno degli attori comici americani più famosi al mondo e a quanto pare Netflix ha deciso di continuare a scommettere sulla sua serie Space Force, creata in collaborazione con Greg Daniels.

La prima stagione deve aver raggiunto il risultato sperato e il noto servizio streaming si è detto quindi pronto a produrre una seconda serie di puntate, scritte sempre dai due autori. Nonostante ciò, saranno presenti alcuni cambiamenti organizzativi: i lavori sulla fotografia avranno luogo a Vancouver anziché a Los Angeles; Norm Hisckock di Brooklyn Nine-Nine si è aggiunto alla serie in qualità di co-sceneggiatore, insieme al comico Jimmy O.Yang.

Secondo quanto riportato dalle fonti, Netflix avrebbe intenzione di far arrivare la serie al livello di The Office, altra produzione a cui hanno lavorato Carell e Daniels, e per farlo avrebbe firmato un contratto da capogiro pur di assicurarsi Carell, pagandolo oltre 1 milione a puntata.

Purtroppo la prima stagione non ha ricevuto il favore di tutti e su Rotten Tomatoes sono fioccate recensioni negative. Per un parere diverso vi consigliamo invece la nostra recensione di Space Force. La trama segue le vicende del maggiore Naird, tra problemi familiari e delicati incarichi militari nella nuova forza spaziale. Dopo l'uscita, Netflix aveva pubblicato anche un divertente video con i bloopers di Space Force.