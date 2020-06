Space Force, la serie Netflix mette nei guai esercito e Donald Trump: ecco perchè

Tutti i fan della serie con Steve Carell aspettano con ansia la notizia del rinnovo di Space Force per una seconda stagione. Nel frattempo il nome dello show prodotto da Netflix può creare problemi di copyright al corpo militare istituito da Donald Trump.

Come ricorderete infatti, l'attuale presidente degli Stati Uniti ha creato una nuova divisione delle forze armate interamente dedicata al futuro dell'esplorazione nello spazio. Il nome, Space Force, condiviso dalla serie televisiva e dai militari potrebbe creare dei problemi a livello legale, in quanto il colosso dello streaming ha già registrato il nome nei tribunali di diversi paesi, tra cui numerose nazioni europee, in Australia e in Messico. In America invece Space Force è stato registrato dai legali dell'aeronautica, nonostante questo i giudici tendono ad assegnare l'uso di un copyright all'azienda che ha usato per prima il nome per un prodotto commerciale, come per esempio la serie Netflix.

Nonostante questo un rappresentate delle forze militari americane ha affermato: "In questo momento non ci sembra che esistano dei conflitti legali con la serie Space Force prodotta da Netflix. Auguriamo il meglio allo show e ai produttori che hanno deciso di ideare una serie su questa nuova branca delle forze militari ".

Per concludere la notizia, vi segnaliamo la nostra recensione di Space Force.