Space Force: Steve Carell alla conquista dello spazio nel trailer della comedy Netflix

Dopo il teaser di Space Force diffuso nelle scorse settimane, Netflix ha pubblicato in rete il full trailer ufficiale della serie comedy con Steve Carell in vista del suo imminente debutto nel catalogo del servizio.

Dai creatori di The Office, lo show vede Carell nei panni di Mark R. Naird, un pilota decorato che sogna di dirigere l'Aeronautica Militare e rimane sbalordito quando si ritrova a dover guidare il sesto nuovo ramo delle Forze armate statunitensi: la Space Force. Scettico ma motivato, Mark si trasferisce in una remota base in Colorado, dove lui e un colorato team di scienziati e astronauti hanno il compito di organizzare una nuova conquista dello spazio e riportare gli Stati Uniti sulla Luna.

Greg Daniels è lo showrunner della serie, mentre Howard Klein ricopre il ruolo di produttore esecutivo. Nel cast troviamo anche John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow e Don Lake.

La prima stagione di Space Force, lo ricordiamo, sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 29 maggio.