Space Nation, nel nuovo progetto multimediale di Roland Emmerich anche una serie tv

Il regista di Moonfall e The Day After Tomorrow, Roland Emmerich, è pronto a lanciare uno dei progetti più ambiziosi della sua carriera. Si tratta di un franchise multimediale dal titolo Space Nation, che abbraccerà il mondo della televisione e quello dei videogiochi. Un progetto che Emmerich coltivava da tempo.

Space Nation racconterà una narrazione che verrà arricchita dalle diverse forme di media che la rappresenteranno, creando un universo coeso che potrà essere fruito in diversi modi.



Al progetto parteciperanno Jerome Wu e Tony Tang, che porteranno la loro esperienza nell'industria videoludica nello sviluppo del progetto. Il successo di The Last of Us ha dimostrato che il pubblico è molto interessato all'intersezione tra televisione e videogioco. Roland Emmerich - che lo scorso anno s lanciò un attacco a Marvel e DC - si concentrerà su personaggi nuovi introdotti in un ambiente lontano dai confini della Terra.



Per vedere la serie tv bisognerà attendere almeno due anni. Nel videogioco principale correlato al franchise, i gamer assumono il ruolo di capitani di navi iniziando un epico viaggio alla scoperta dei misteri del Telikos Cluster, sullo sfondo di un universo vibrante e diversificato, abitato da specie aliene e guidato da tre fazioni principali con ideologie e obiettivi distinti.



Un progetto ambizioso ma molto impegnativo. Nel frattempo Roland Emmerich sta girando Those About to Die a Cinecittà, con protagonista Anthony Hopkins.