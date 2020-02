Le spade di Geralt: Henry Cavill racconta genesi e utilizzo delle armi in The Witcher

The Witcher e Geralt Di Rivia hanno conquistato il pubblico di Netflix, rendendo la serie con protagonista Henry Cavill una delle più popolari sulla piattaforma. Ed è proprio l'attore interprete dello strigo a spiegarci in un video qualcosa in più sulle sue celebri spade.

In un video condiviso dai profili social ufficiali della piattaforma streaming, tra cui anche quello italiano, Cavill descrive la genesi delle armi di Geralt e il loro utilizzo nello show.



La Spada D'Acciaio



"Una spada che uccide sia uomini che mostri. Fatta di meteorite, più forte e durevole dell'acciaio" illustra l'attore, passando poi a mostrare la spilla di Renfri, aggiunta per ricordare a Geralt di non immischiarsi nelle vicende umane.



La Spada D'Argento



"Normalmente inutile per via della malleabilità e della morbidezza dell'argento, è letale contro un mostro di natura magica. Nella maggior parte dei casi, è questa che servirà".



"Le spade da sole non hanno poteri" continua Cavill "Il vero potere di un Witcher deriva dal suo addestramento. Date a una qualsiasi persona, sono delle semplici arme affilate. Nelle mani di un Witcher, queste spade possono cambiare il destino".



Henry prosegue raccontando come, su sua richiesta, sia stato effettuato un redesign delle spade in modo da poterle renderle più maneggevoli, perché un Witcher deve sempre poter aver accesso alla sua arma, da qualsiasi posizione e in qualsiasi situazione.



Sul set, però, vengono usate differenti versioni delle spade: quelle più leggere, più maneggevoli e che sono meno inclini a fare danni, al massimo possono causare dei lividi se si impiega troppa forza nel colpo; quelle di gomma quando la scena prevede colpi al viso; quelle mozze, che non hanno la punta, la quale verrà inserita in seguito in CGI. Queste ultime permettono di aggiungere ovvi effetti speciali come l'amputazione di un arto, per esempio, senza dover bloccare la coreografia durante le riprese per aggiustarne gli effetti.



Potete vedere il video completo in calce alla notizia.