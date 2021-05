Dalla Spagna sicuri: Real, Juventus e Barcellona fuori dalla Champions per due anni!

Notizia bomba lanciata dalla TV spagnola Cadena Cope, che arricchisce ulteriormente la questione Superlega. Secondo quanto riportato dall'emittente, infatti, il presidente della UEFA Ceferin, forte dell'accordo siglato con 9 club della Superlega, sarebbe pronto a sanzionare pesantemente Juventus, Real Madrid e Barcellona.

Nello specifico, il direttivo della UEFA avrebbe già preso la propria decisione, spinto anche dalle pressioni esercitate dal presidente Ceferin che sin da subito ha voluto utilizzare il pugno duro contro i separatisti che avevano creato la lega privata poi disciolta in 48 ore.

Secondo quanto riportato, infatti, dopo la finale di Champions League sarà annunciato che gli unici tre club ancora rimasti nella competizione, ovvero Juventus, Real Madrid e Barcellona, saranno esclusi dalla Champions League per i prossimi due anni.

La scelta sarebbe dettata dal fatto che attualmente i tre club ancora non hanno preso una posizione contraria alla competizione, come confermato dal comunicato congiunto diramato in giornata odierna in cui hanno duramente attaccato la UEFA per le pressioni esercitate sui 9 club che sono fuoriusciti.

Ovviamente la decisione ancora non è stata annunciata in via ufficiale, e non possiamo garantire che il rumor corrisponda alla realtà. Non è escluso infatti che si trovi un altro accordo tra le parti per evitare uno scontro a suon di carte bollate.