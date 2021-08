Spartacus: 5 episodi epici che non dimenticheremo mai

Spartacus è uno di quegli spettacoli che catturano e lo spettatore e non lo lasciano andare facilmente per tutte le sue tre stagioni. Abbiamo raccolto per voi quelli che per molti spettatori sono considerati gli episodi più epici in assoluto.

Lo show segue le vicende di una delle figure più iconiche della storia antica mentre incorpora i ricchi elementi dell'antica società romana e la sua cultura unica dei giochi dei gladiatori. La produzione cinematografica di qualità, l'azione intensa e la scrittura intelligente preparano il terreno per un avvincente viaggio nella storia dell'antica Roma attraverso l'obiettivo di una delle sue figure più influenti. Vediamo insieme, quindi, quali sono stati i 5 episodi più epici dell'intera serie.

Oscure trame

È un episodio molto intrigante e furbo. Per la maggior parte della sua durata, è una storia medio-alta poiché lo spettatore ha la sensazione di sapere già come andranno le cose. L'ultimo quarto dell'episodio, però, stravolge ogni cosa. Questo è il momento in cui gli spettatori si rendono conto che nulla può essere dato per scontato in Spartacus.

L'ira degli dei

L'episodio finale della seconda stagione di Spartacus è stato allo stesso tempo trionfante e agrodolce. Mentre è stato bello vedere finalmente Glaber ottenere la sua punizione, era anche chiaro che questo episodio avrebbe segnato l'inizio della fine in maniera epica e convincente.

Il serpente rosso

Il primo episodio di Spartacus ha fissato un livello elevato per il resto dello spettacolo. Anche se non abbiamo incontrato tutti i personaggi, il palcoscenico era pronto per la lotta che sarebbe diventata il cuore pulsante dello spettacolo. Con solo poche scene, è diventato chiaro che Spartacus non era uno dei classici show presenti in televisione.

La vittoria

Il finale della serie è stato fantastico. Certo, tutti sapevano come sarebbe andata a finire la storia, ma è stato comunque soddisfacente. Sebbene il finale non fosse necessariamente felice, era esattamente ciò di cui lo spettacolo aveva bisogno. Dopo un'ultima stagione irregolare, lo spettacolo è andato su una nota alta. È stato sicuramente l'episodio più sanguinosamente soddisfacente dello show.

Uccidiamoli tutti

L'episodio finale della prima stagione ha messo in mostra tutto ciò che lo show aveva promesso. Sanguinoso, esagerato e incredibilmente apprezzato, era tutto ciò che Spartacus avrebbe dovuto essere. Lo spettacolo probabilmente non ha mai più raggiunto questo punto alto.

In ogni caso di Spartacus non se ne parla più da molti anni, da quando venne annunciato un film. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il suo cast.