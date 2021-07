Spartacus: i 5 falsi storici più clamorosi della serie TV

Per chi non la conoscesse, Spartacus era una serie TV trasmessa dal 2010 al 2013 e incentrata sull'omonima celebre figura storica. In particolare ha narrato i suoi tre momenti chiave avvenuti da quando era uno schiavo fino alla sua morte.

La leggenda di Spartacus è così popolare che è stata adattata in diverse forme di media nel corso degli anni, incluso il film del 1960 di Stanley Kubrick. Tuttavia, mentre la leggenda di Spartacus si basa su eventi reali, gran parte della leggenda è fittizia. La serie ha cercato di essere più fedele possibile alla storia, ma alcune cose sono state totalmente inventate, scopriamo quali.

La relazione di Spartacus con Glabro

Claudius Glabro è uno dei due principali cattivi della serie e Spartacus si trova a relazionarsi con lui più volte. Per motivi di narrativa, Glabro è stato ritratto come la persona che ha tradito Spartacus e lo ha venduto come schiavo. Per tutta la serie, Spartacus ha cercato vendetta nei suoi confronti. Tuttavia, si sa molto poco di Glabro nella vita reale, a parte la sua umiliante sconfitta per mano di Spartacus. Per questo motivo, nei reperti storici, non c'è nulla che suggerisca che i due uomini si conoscessero per qualcosa di diverso dalla reputazione in battaglia. Quest'ultima, inoltre, è stata probabilmente molto più politica che personale.

Il coinvolgimento di Cesare

La terza stagione della serie vede l'attore Todd Lasance nel ruolo dello stesso Giulio Cesare. Questa versione di Cesare lavora a stretto contatto con il generale romano Marco Licinio Crasso per aiutare a sconfiggere Spartacus e i suoi compagni. Lo spettacolo vede Cesare molto coinvolto nel complotto per abbattere Spartacus, arrivando persino a infiltrarsi nelle sue schiere. Tuttavia, mentre Cesare visse durante questa ribellione e conobbe personalmente Crasso, non ebbe alcun coinvolgimento negli eventi che avvennero. Inoltre, di certo non si è infiltrato negli eserciti di Spartacus e non lo ha spiato in alcun modo. Sebbene possa essere stato un buon dramma, è anche una delle più grandi imprecisioni dello show.

La morte di Spartacus

L'effettiva morte di Spartacus rimane un mistero ancora oggi. Si ipotizza che sia morto alla fine della terza guerra servile, quando le forze di Marco Crasso alla fine hanno sopraffatto i soldati di Spartaco. Tuttavia, non ci sono conferme di ciò, poiché il corpo del celebre guerriero non è mai stato trovato. Sebbene lo spettacolo trovi un modo intelligente per arrivare a una conclusione con le vere teorie sulla morte del protagonista, non si può dire che queste siano del tutto consone alla realtà.

La moglie di Spartacus

Oltre a Giulio Cesare, la rappresentazione della moglie di Spartacus è un'altra importante imprecisione storica. Nello spettacolo, sua moglie viene separata da lui e alla fine torna quando il protagonista è sull'orlo della morte. Dopo la sua morte, Spartacus stringe una relazione con Mira (Katrina Law), una schiava della Casa di Batiatus. In realtà, sua moglie ha trascorso molto tempo con lui a casa ed è persino scappata in sua compagnia insieme agli altri schiavi. Il suo vero nome è sconosciuto, ma non si può negare che abbia avuto un ruolo importante nella vita di Spartacus.

Il grido di battaglia

Tutti gli spettatori ricorderanno la famosa frase "Io sono Spartacus". Questa citazione è stata resa famosa grazie al film del 1906. A causa dell'indiscutibile devozione dei suoi seguaci, però, tutti gli altri alla fine si alzano e dichiarano anche: "Io sono Spartacus". Lo spettacolo, tuttavia, gira questa citazione in modo molto diverso. Durante alcune delle ultime incursioni fatte da Spartacus e dal suo equipaggio, si vedono vari membri che dichiarano "Io sono Spartacus". Ciò funge da grande richiamo al film originale e mostra anche come Spartacus si è evoluto come ideale. Tuttavia, entrambe le versioni della famosa citazione sono del tutto fittizie. Non ci sono prove di alcuna frase o di alcuna grande difesa del suo popolo.

Di Spartacus non se ne parla più da molti anni, da quando venne annunciato un film. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il suo cast.