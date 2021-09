Spartacus: i 5 peggiori villain di tutto lo spettacolo

Spartacus è uno spettacolo emozionante e accattivante per tanti motivi, tra cui le sue splendide scene d'azione e la sua rappresentazione ricca e spesso dura della vita di un gladiatore nell'antica Roma. Questo pone le basi per un avvincente racconto di ribellione per Spartaco e il suo esercito.

Un elemento chiave che dà veramente vita a questa storia cinematografica sono i suoi malvagi e sinistri villain. In questa antica società aristocratica e brutale ce ne sono davvero tanti, tuttavia alcuni non sono molto chiari, credibili e hanno un comportamento talmente brutale che lo stesso realismo vacilla. Ecco i 5 peggiori villain di Spartacus.

Tiberio

Il caos che circonda il protagonista ribelle raggiunge il culmine con la terza stagione, che naturalmente porta con sé una serie di nuovi cattivi ancora più sinistri. Eppure, il figlio di Marcus Crassus riesce ad essere così viziato e sociopatico che è difficile prenderlo troppo sul serio. A differenza di molti cattivi della serie, sembra possedere poche, se non nessuna, qualità redimibili che aggiungerebbero dimensione al suo personaggio. Le sue folli esplosioni e alcune scene particolarmente difficili da guardare rendono Tiberio più irritante e ripugnante che intimidatorio.

Ashur

Ashur è un cattivo particolarmente malizioso e facile da odiare, grazie a una grande interpretazione di Nick Tarabay. Tuttavia, gli showrunner volevano mostrare il personaggio in un modo così subdolo e senza spina dorsale che le sue motivazioni sembravano poco chiare e poco coerenti. In un momento desidera essere un onorevole gladiatore, mentre in quello successivo è il braccio destro di Batiato, prima di cadere sotto il dominio di Glabro. Un momento desidera adattarsi ai suoi compagni gladiatori, e quello dopo cospira contro alcuni di loro. Sembra voler essere forte e influente come individuo, ma ricade costantemente nella servitù di altri cattivi.

Legatus Glaber

Nella prima parte della serie, questo comandante romano svolge sicuramente la sua funzione di autorità severa e minacciosa a cui Spartaco deve opporsi. Tuttavia, col passare del tempo, viene surclassato dal potere di Marco Crasso. La serie di mosse discutibili di Glaber, la manipolazione di Ilithya e l'apparente sua debolezza nei confronti di Spartaco lo rendono difficile da prendere troppo sul serio, nonostante una grande interpretazione di Craig Parker. Si presenta come un tipico ufficiale militare romano, la cui ristretta attenzione e ossessione per Spartaco porta alla sua rovina. Questi tratti tendono a renderlo più frustrante che intimidatorio come cattivo.

Vettius

Uno dei principali cattivi della prima stagione prequel è, che, come Tiberio, dà la sensazione di essere un bambino compiaciuto e viziato più di un inquietante cattivo. Ma mentre Tiberio almeno aveva un'aura di inquietudine con i suoi modi sociopatici, Vettius è davvero piatto e scialbo. Ciò è in parte dovuto alla sua personalità più passiva e disinvolta, insieme alla sua inettitudine rispetto a Solonio e Batiato, che facilmente lo superano in astuzia. Tende a sentirsi un rivale frettoloso di Batiato prima che Solonio prenda questo ruolo nella stagione successiva. Trascorre anche gran parte della seconda stagione all'ombra del più importante e depravato cattivo Tullio.

Solonio

È difficile comprendere davvero questo importante rivale di Batiato. In un respiro, sembra avere una sfumatura di moralità e decenza, mentre nel successivo cerca di complottare con Quinto o Ashur per ottenere il risalto sperato. Cerca persino di far uccidere Quinto, ma dopo che il piano viene sventato, sta a girarsi i pollici mentre occasionalmente cerca di attirare la moglie del suo rivale a casa sua. L'attore Gareth Williams fa sicuramente un ottimo lavoro nel trasmettere un'élite romana arrogante e ricca che è facile non amare. Tuttavia, il suo personaggio è decisamente piatto a causa di motivi discutibili e alla mancanza di lungimiranza. Per ogni mossa intelligente che fa, sembra che ne faccia due stupide e inutili.

In ogni caso di Spartacus non se ne parla più da molti anni, da quando venne annunciato un film. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il suo cast.