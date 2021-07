Spartacus: che fine ha fatto il cast della serie TV?

Spartacus e la sua combriccola di gladiatori ha entusiasmato il pubblico televisivo nonostante la tragica perdita della sua star Andy Whitfield nella prima stagione. La serie televisiva drammatica ha comunque affascinato il pubblico per tre stagioni e una miniserie prequel grazie soprattutto al suo cast.

A proposito di cast, la serie è terminata nel 2013 ma adesso che fine hanno fatto gli attori principali? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Liam McIntyre

Liam McIntyre ha assunto il ruolo di Spartacus nella seconda stagione e ha saputo rendere onore brillantemente al compianto Andy Whitfield. Dal suo tempo nell'arena, l'attore australiano di 34 anni ha recitato in The Legend of Hercules e nei successi televisivi The Flash e Pulse.

Manu Bennett

Manu Bennett può essere sempre ricordato come il nemico diventato amico di Spartacus, Crixus. Dal finale della serie è apparso nella serie CW Arrow, e attualmente recita nello spettacolo di fantascienza The Shannara Chronicles su MTV.

John Hannah

Come lanista Quintus Lentulus Batiatus, John Hannah era uno dei personaggi più odiati della serie. Da quando è stato il maestro di Spartacus, l'attore scozzese ha recitato in diversi spettacoli popolari, incluso il suo ruolo più importante di Holden Radcliffe in Agents of S.H.I.E.L.D.

Lucy Lawless

I fan della maestra manipolatrice di Lucy Lawless, Lucretia, possono guardare l'attrice nelle serie TV Ash vs. Evil Dead e My Life Is Murder. Per quanto riguarda il cinema la sua ultima comparsa è stata in The Breaker Upperers.

Jai Courtney

Jai Courtney, alias Varro, continua a dominare al botteghino, ottenendo ruoli da protagonista in Divergent, A Good Day to Die Hard e l'attesissimo Suicide Squad di James Gunn.

Peter Mensah

Peter Mensah ha messo a frutto i suoi muscoli di Enomao dopo il finale, dando un'altra esibizione di gladiatori in 300 - L'alba di un impero. Recentemente ha recitato nello show televisivo di successo Sleepy Hollow come "The Hidden One".

Lesley-Ann Brandt

Come schiava di Lucrezia e interesse amoroso di Crixus nella prima stagione di Spartacus, Lesley-Ann Brandt ha catturato l'attenzione del pubblico nei panni di Naevia. Avanti veloce di sei anni e potete ammirarla in Lucifer.

Craig Parker

Da un dramma in costume all'altro, Craig Parker è passato dal generale dell'esercito romano Gaius Claudius Glaber a Lord Stephen Narcisse nella serie CW Reign.

Nick E. Tarabay

Un ex gladiatore diventato sostenitore romano, Ashur di Nick Tarabay si è fatto molti nemici durante il suo periodo in Spartacus. Da allora, ha recitato in molti programmi televisivi tra cui Arrow, Person of Interest e Castle.

Katrina Law

Katrina Law ha conquistato il cuore di Spartacus nei panni di Mira nelle stagioni 1 e 2 dello show. Recentemente ha preso parte al seguito televisivo del dramma di Denzel Washington, Training day, al fianco di Bill Paxton e Julie Benz.

Di Spartacus non se ne parla più da molti anni, da quando venne annunciato un film.