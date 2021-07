Spartacus: chi era davvero Lucrezia, la matrona interpretata da Lucy Lawless

Spartacus è stato uno spettacolo televisivo incentrato sulle gesta di Spartaco, il celebre gladiatore trace interpretato dall'attore Andy Whitfield, successivamente sostituito da Liam McIntyre. La serie, ovviamente, mostrava anche numerosi personaggi storici di grande importanza tra cui proprio Lucrezia interpretata da Lucy Lawless.

Lucrezia (o meglio, Lucretia in latino) è uno dei personaggi principali della serie Spartacus. È una donna romana di modesta condizione abitante nella terra di Capua che vive insieme con il marito, Quinto Lentulo Batiato, nella villa sopra il suo ludus. Attraverso i piani di suo marito e di lei, la coppia riesce a salire abbastanza in alto nella scala sociale, solo per cadere dopo che Spartaco cerca vendetta e si ribella. In Vengeance, viene rivelato che Lucrezia è sopravvissuta al massacro con l'aiuto di Ashur. Diventa un simbolo di speranza e una profetessa per i cittadini di Capua, tuttavia, le sue vere intenzioni rimangono un mistero per chi le sta intorno.

Il nome di Lucrezia può far riferimento all'omonima figura mitica della storia di Roma prima dell'istituzione della Repubblica. Storicamente è stata la moglie di Lucio Tarquinio Collatino, ma venne minacciata e violentata da Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo ultimo Re di Roma dopo una cena organizzata proprio dal marito. In seguito all'accaduto, Lucrezia inviò un messaggero presso il marito ed il padre Spurio Lucrezio Tricipitino invitandoli a raggiungerla visto che entrambi erano impegnati nell'assedio della città di Ardea, a quel punto la ragazza in presenza finalmente dei suoi cari raccontò quello che era accaduto ed immediatamente qualche istante dopo si uccise con un pugnale. La sua morte provocò una sommossa popolare da parte dei suoi familiari che decisero di vendicarla provando involontariamente la nascita della Repubblica dopo la cacciata di tutti i Tarquini da Roma.

La figura di Lucrezia è stata protagonista di numerose opere letterali, teatrali e musicali tra cui spiccano Ab Urbe Condita Libri di Tito Livio, I Fasti di Ovidio, La Città di Dio di Sant'Agostino e anche in alcuni canti dell'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri. Per quanto riguarda la serie televisiva, di Spartacus non se ne parla più da molti anni o almeno da quando venne annunciato un film. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il suo cast.