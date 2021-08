Spartacus, come morì davvero Crisso? La vera storia del guerriero

Spartacus e il suo corposo e potente gruppo di gladiatori ha emozionato il pubblico televisivo nonostante la tragica perdita della sua star Andy Whitfield nella prima stagione. Oltre al protagonista, un altro dei personaggi fondamentali della serie è stato Crisso (o Crixo) di Manu Bennett.

Nella serie il co-protagonista e grande alleato di Spartaco, Crisso, muore nell'ottavo episodio della terza stagione quando il guerriero e i suoi seguaci devono combattere contro le truppe di Crasso. Durante la battaglia, Agron viene ferito e Crisso si arma di una lancia per uccidere Crasso, in modo da "reclamare la vittoria parziale" per la battaglia. Viene però fermato da Cesare, il quale sferra il primo colpo sul gallo.

Naevia lo aiuta, ma infine ha la meglio il romano. Tuttavia, Crisso sopraffa Cesare in un breve scontro, ma prima di poterlo finire viene trafitto alle spalle da Tiberio con una lancia, che dice a Cesare che non è ancora giunto il momento della sua fine. Crasso ordina a Tiberio di decapitare Crisso di fronte a Naevia e la morte di Crisso viene mostrata riflessa nei suoi occhi.

Nella realtà più o meno si ebbe una situazione simile. Crixo a un certo punto decise di separarsi da Spartaco poiché quest'ultimo voleva raggiungere le terre d'origine degli schiavi in Gallia e nei Balcani, mentre Crisso aveva intenzione di saccheggiare l'Italia meridionale. Nella primavera del 72 a.C. uno dei due consoli inviati a reprimere la ribellione, Lucio Gellio Publicola, raggiunse Crixo e i suoi uomini, per lo più Celti e capi tribù germanici, sul Monte Gargano nella regione dell'Apulia.

Nella battaglia che ne seguì Crixo sfruttò la forza della sua fanteria germanica per tentare di decimare i romani prima di dare il via libera ai suoi gladiatori d'élite. I suoi lottatori germanici furono tuttavia sbaragliati e Crixo fu costretto a mettere in atto una strategia difensiva che si rivelò inefficace: Crixo fu, quindi, ucciso e il suo possente esercito di 30.000 soldati sconfitto.

In ogni caso di Spartacus non se ne parla più da molti anni, da quando venne annunciato un film. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il suo cast.