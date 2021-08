Spartacus, ecco dov'è stata girata la serie televisiva

Spartacus è uno di quegli spettacoli che avvolgono lo spettatore e non lo lasciano andare facilmente per tutte le sue stagioni, prequel compreso. Le ambientazioni mostrate sono state meravigliose, con scorci italiani davvero suggestivi, ma dove è stata girata la serie?

Il realismo delle ambientazioni era talmente alto che molti spettatori si sono chiesti in quale parti dell'Italia fosse girato lo show. Purtroppo, dispiace dire che Spartacus è stato girato per quattro stagioni in un unico studio ad Auckland, senza nemmeno un singolo fotogramma girato in esterni.

La produzione ha utilizzato 788 fornitori locali, ha affittato 6 magazzini (che sono stati convertiti per la produzione) e ha fornito un totale di 20.000 giornate extra di lavoro a tutti i suoi dipendenti tra cast e troupe. La produzione, infatti, ha impiegato ben 350 membri permanenti della troupe e 150 occasionali ogni settimana. A questi andavano aggiunti 20 membri del cast principale per ogni stagione. Nel complesso, la produzione ha effettuato un investimento di 200 milioni di dollari in Nuova Zelanda. La post produzione e gli effetti visivi sono stati realizzati presso la Digipost di Auckland.

Questa grossa cifra di investimento ha permesso di far conoscere Spartacus in tutto il mondo eccellendo proprio nei suoi intensi effetti fisici e acrobazie. E voi cosa ne pensate di questa celebre serie? Fatecelo sapere con i commenti da scrivere nell'apposito spazio sotto l'articolo. In ogni caso di Spartacus non se ne parla più da molti anni, da quando venne annunciato un film. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il suo cast.