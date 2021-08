Spartacus: che fine ha fatto Dustin Clare, l'attore di Gannicus?

Otto anni fa si concludeva Spartacus con la sua ultima stagione intitolata War of the Damned. La serie riporta sullo schermo uno spaccato di storia che tutti conosciamo, un po' rielaborato per il mezzo televisivo. Oggi vi raccontiamo che fine ha fatto uno dei protagonisti, l'interprete di Gannicus, Dustin Clare.

Come ricorderemo, Gannicus era il personaggio più impertinente e indisciplinato della palestra. Grande amante delle donne e del vino, aveva però anche grandi abilità nel combattimento. Ad un certo punto della serie Gannicus sposa la causa di Spartacus e decide di affiancarlo nella sua avventura. Proprio Spartacus gli chiederà spesso di assumere un ruolo di comando, per la sua esperienza e per la sua forza negli scontri, in particolare con la spada. Tuttavia Gannicus rifiuta sempre. Solo nella battaglia finale decide di accettare il ruolo di secondo in comando. L'uomo verrà colpito dai soldati e morirà crocefisso nell'ultima battaglia contro l'esercito di Crasso.

Dustin Clare deve tanto a questo ruolo, che gli ha regalato la fama nel 2011. Prima di allora, infatti, aveva recitato in film di poco conto, e l'unica serie degna di nota a cui aveva preso parte era Le Sorelle McLeod. Sicuramente un prodotto abbastanza conosciuto, ma che non può essere messo sullo stesso piano di Spartacus, che oltre ad avere un pubblico diverso, gli ha permesso di interpretare anche un ruolo più affascinante. Ma come ha proseguito la sua carriera dopo la conclusione dello show che lo ha reso celebre?

In verità di esperienze non ne ha fatte molte dal 2013 ad oggi, ma si tratta di prodotti di un certo tipo. Al cinema, infatti, ha preso parte a Pacific Rim - La rivolta, il sequel del Pacific Rim del 2013. In televisione invece lo abbiamo rivisto in 5 episodi di Strike Back, una serie anglo-americana di non grandissimo successo che è andata in onda sullo Sky britannico. Più recentemente Dustin si è unito alla famiglia di Netflix prendendo parte alla terza stagione di Glitch, show che spera lo possa inserire nel circuito del grande colosso dello streaming.

Dustin Clare sperava che, dopo la notorietà raggiunta con il ruolo di Gannicus, la sua carriera potesse definitivamente decollare. Ma si tratta di un mondo complicato, e non sempre si ha fortuna. I suoi fan però potranno continuare ad ammirarlo in Spartacus di cui sono usciti qualche anno fa i DVD e Blu-Ray, oppure nella miniserie prequel Spartacus: Gods of the Arena di cui vi lasciamo la recensione. Insomma, in quello che è stato ed è ancora il suo ruolo più celebre.