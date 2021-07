Spartacus: che fine ha fatto Liam McIntyre, l'attore di Spartaco?

Spartacus e il suo folto gruppo di gladiatori ha entusiasmato il pubblico televisivo nonostante la tragica perdita della sua star Andy Whitfield nella prima stagione. Quest'ultimo venne sostituito proprio da Liam McIntyre che è riuscito a mantenere alto l'apprezzamento della serie da parte del pubblico.

Liam McIntyre è un bravissimo attore australiano conosciuto principalmente per le sue apparizioni in diversi cortometraggi e serie televisive del suo stesso Paese d'origine. Dal 2012 al 2013 ha recitato nel ruolo del protagonista Spartaco nella serie televisiva dedicata al celebre gladiatore, ma che fine ha fatto adesso l'attore?

Prima di arrivare ai giorni nostri è importante ripercorrere brevemente la carriera dell'attore. Ha iniziato a recitare ufficialmente nel 2007 quando prese parte al cortometraggio Shotgun! [An Opening Sequence], di cui fu anche co-produttore. Successivamente, nello stesso anno, recitò anche in un altro cortometraggio, dal titolo Fancy.

Nel 2009 partecipò, per la prima volta, in un lungometraggio dal titolo Niflheim: Blood & Bullets, un film di guerra in cui recita nel ruolo di Christopher Bragi. Poi in seguito comparve in alcune fiction televisive come nella miniserie televisiva The Pacific, in Neighbours e in due episodi della serie televisiva Rush.

Nel 2011 arriva la svolta poiché viene chiamato per sostituire il compianto attore Andy Whitfield nel ruolo di Spartacus nella omonima serie televisiva. Sempre nel 2011 è apparso nel film Ektopos. Nel 2015 entra nel cast della serie The Flash nel ruolo di Mark Mardon/Mago del Tempo, comparendo in alcuni episodi delle stagioni 1 e 2. Dal punto di vista televisivo, la comparsa più recente è in Pulse mentre per quanto riguarda il cinema lo ricordiamo in Security del regista Alain Desrochers.

McIntyre è anche un bravissimo doppiatore, soprattutto di personaggi videoludici. Ha prestato la voce ad alcune produzioni come Gears 4, Gears 5 e Star Wars Jedi: Fallen Order. Per quanto riguarda la serie televisiva, di Spartacus non se ne parla più da molti anni o almeno da quando venne annunciato un film. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il suo cast.