Spartacus: perché la stagione 2 con Gannicus è un prequel? Scopriamo i retroscena

Spartacus è una serie televisiva storica creata da Steven S. DeKnight e trasmessa dal 2010 al 2013. La serie ha preso spunto dalla leggenda storica di Spartacus, un gladiatore tracio, che dal 73-71 a.C. guidò una ribellione di schiavi contro la Repubblica Romana.

DeKnight è stato anche lo sceneggiatore principale e il produttore esecutivo della serie, ma la produzione è stata un po' particolare e poco lineare.

La serie è composta da 3 stagioni e un prequel. La prima stagione si intitola Spartacus: Blood and Sand. Dopo che le riprese della stagione sono state completate, il team di produzione ha annunciato la produzione di una seconda stagione. Tuttavia, la produzione è stata ritardata a causa della diagnosi di un linfoma all'attore principale Andy Whitfield.

A causa di questo ritardo, la casa di produzione Starz ha pensato di produrre un prequel di sei episodi intitolato Spartacus: Gods of the Arena, per introdurre alcuni retroscena riguardanti il protagonista e la storia principale e dare a Whitfield il tempo di riprendersi. La pre-produzione della stagione 2 è continuata fino a quando Whitfield non dichiarò di essere guarito dal cancro. Quest'ultimo, purtroppo, si ripresentò e Starz decise di sostituirlo con l'attore Liam McIntyre per il ruolo di Spartacus per la stagione 2, intitolata Spartacus: Vengeance.

Whitfield, purtroppo, morì l'11 settembre 2011 e il 4 giugno 2012, Starz ha annunciato la terza e ultima stagione, intitolata Spartacus: War of the Damned che debuttò il 25 gennaio 2013. Insomma, la seconda stagione ufficiale è Spartacus: Vengeance, tuttavia Spartacus: Gods of the Arena venne presentata come una stagione prequel della principale per sostituire temporaneamente la seconda stagione bloccata. In parole povere si può definire una seconda stagione temporanea.

Di Spartacus non se ne parla più da molti anni, da quando venne annunciato un film. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il suo cast.