Spartacus e le scene di sesso, ecco come sono state girate

Spartacus è uno di quegli spettacoli che catturano lo spettatore e non lo lasciano andare facilmente per tutte le sue stagioni, prequel compreso. Tra le ragioni di questo coinvolgimento ci sono anche le sensuali scene di sesso, ma in che modo sono state girate?

A spiegarlo ci ha pensato la star di Spartacus Dustin Clare che, nel corso di una passata intervista a TV Guide, ha dichiarato che girare le sequenze di sesso è simile a girare una scena di battaglia:

"Le scene di sesso vengono trattate in modo molto professionale sul set. Proprio come una scena di combattimento, una scena di sesso è anche un pezzo coreografato. Sappiamo tutti in che modo va realizzata la coreografia e per questo motivo giriamo le scene facilmente e velocemente".

Gli altri attori del cast hanno dichiarato che durante gli otto mesi di produzione, a poco a poco si sono abituati a mostrarsi nudi davanti alle telecamere. Tuttavia, il compianto Andy Whitfield ha sempre dichiarato come ci fosse un certo imbarazzo, ma che veniva superato per rendere le scene le più realistiche possibili.

Inoltre, sempre Whitfield, dichiarò che la nudità non era sempre totale, ma c'era sempre qualche protezione nelle parti intime soprattutto. Poi tra troupe onnipresente e scene coreografate, dopo 12 ore di produzione continua passava anche l'emozione di vedere corpi nudi. C'era talmente tanta complicità e stanchezza, che le scene di sesso venivano girate senza troppo fronzoli.

In ogni caso di Spartacus non se ne parla più da molti anni, da quando venne annunciato un film. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il suo cast.