Spartacus, la serie ottiene il revival: ci sarà uno scenario 'what if'

A più di 10 anni di distanza dalla sua conclusione, verrà prodotto un revival di Spartacus. Starz ha infatti ordinato 10 nuovi episodi di uno show che presenterà ai fan della serie uno scenario del tipo "What If", con il ritorno del personaggio principale sullo schermo. Al timone dello show ci sarà ancora Steven S. DeKnight, autore dell'originale.

Dopo la fine degli scioperi, e con un sorprendente colpo di scena, TVLine ha riportato che Starz non solo ha ufficialmente ordinato i dieci nuovi episodi per il nuovo show, ma ne ha anche rivelato il titolo ufficiale e l'inaspettata premessa. Intitolato Spartacus: House of Ashur, il nuovo show vedrà il ritorno del cattivo Ashur, interpretato da Nick Tarabay.

La serie sarà caratterizzata da uno scenario "What If" che immagina un esito diverso rispetto a quanto avevamo visto in precedenza, in cui l'ex gladiatore interpretato da Tarabay è sopravvissuto e ha ricevuto in dono il suo Ludus per aver contribuito alla cattura di Spartacus.

Ecco la descrizione ufficiale del revival: Spartacus: House of Ashur è un'esperienza che cambia la storia, erotica, eccitante che gioca su una buona dose di emozioni e che si basa su tutto ciò che ha reso la serie originale un successo colossale. La serie pone la domanda: cosa sarebbe successo se Ashur... non fosse morto sul Vesuvio alla fine di Spartacus: Vengeance? E se gli fosse stata donata la scuola per gladiatori che un tempo era di proprietà di Batiato, in cambio del suo aiuto ai Romani per uccidere Spartacus e porre fine alla ribellione degli schiavi?

Tra le varie teorie formulate al momento dell'annuncio del revival di Spartacus, l'idea di DeKnight di perseguire uno scenario ipotetico era stata del tutto ignorata da molti commentatori online. Tuttavia, per quanto inaspettata, questa nuova rivelazione non solo promette un'intrigante premessa di fondo, ma potrebbe anche inaugurare un ritorno diretto al tipo di azione che ha reso la prima stagione dello show un successo così travolgente.

Mentre le ultime stagioni avrebbero descritto la lotta di Spartacus contro i Romani e la sua ambiziosa ribellione di schiavi, l'originale Spartacus: Blood and Sand era ambientato principalmente nel mondo delle battaglie gladiatorie e delle buffonate che circondavano i giochi che si svolgevano nelle arene romane. Il ritorno dell'Ashur di Tarabay come dominus della sua scuola di gladiatori è un'occasione per ripristinare gli antichi fasti dello show.