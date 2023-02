Spartacus: Starz ordina il revival della serie storica 10 anni dopo il finale

A dieci anni dalla sua conclusione ufficiale, Starz ha deciso di ordinare una nuova stagione revival di Spartacus, il dramma storico ispirato al celebre personaggio portato al cinema anche da Stanley Kubrick nel film con Kirk Douglas. Per l'occasione, Steven DeKnight, creatore e sceneggiatore dello show originale, tornerà come showrunner.

Ispirata al racconto storico del gladiatore trace che guidò una rivolta di schiavi, la prima stagione di Spartacus: Blood and Sand vedeva il compianto Andy Whitfield nei panni del guerriero protagonista. L'attore, che ha interpretato Spartacus nella prima e unica stagione della serie, ha dovuto interrompere la produzione quando ha scoperto di avere un linfoma non Hodgkin; Whitfield è morto l'11 settembre 2011 dopo 18 mesi di malattia. La sua lotta alla malattia è stata raccontata nel documentario Netflix Be Here Now, uscito nel 2017.

I produttori quindi abbandonarono i piani per una Stagione 2 della serie e optarono per uno spin-off intitolato Spartacus - Gli dei dell'arena, in cui Whitfield compare solo per due episodi. Il ruolo di Spartacus fu poi affidato a Liam McIntyre, che avrebbe condotto le due stagioni successive dello show, Spartacus: Vengeance e Spartacus: War of the Damned.

Mentre il finale del 2013 di Spartacus: War of the Damned ha visto il personaggio di McIntyre incontrare il suo destino, sembra che Starz non abbia ancora chiuso con il franchise.

In un recente annuncio del network (via The Wrap), è stato rivelato che DeKnight tornerà a dirigere il revival del suo dramma storico di successo. La descrizione ufficiale della nuova stagione suggerisce che riprenderà dopo la sconfitta di Spartacus e del suo esercito di ribelli, e che "rappresenterà una nuova storia di tradimento, inganno e sangue che si svolge sotto l'ombra inquietante di Roma".

Date le premesse della nuova Spartacus, è probabile il ritorno di alcuni volti noti, come il Giulio Cesare di Todd Lasance. Una stagione incentrata sulla conquista della Gallia da parte di Cesare e sulla sua eventuale ascesa alla carica di imperatore potrebbe fornire a DeKnight un'abbondante quantità di materiale narrativo. Anche l'impatto duraturo della fallita ribellione degli schiavi di Spartacus potrebbe avere un ruolo importante in questo racconto. Comunque vada, sarà interessante vedere cosa Starz ha in serbo per il ritorno di Spartacus.