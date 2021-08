Spartacus: ecco tutti gli stili di combattimento mostrati nello spettacolo

Spartacus è uno di quegli spettacoli che prendono lo spettatore e non lo lasciano andare facilmente per tutte le sue stagioni, prequel compreso. Tra le ragioni di questo coinvolgimento ci sono anche le epiche battaglie, ma quali stili di combattimento ritraevano?

C'erano numerosi stili di combattimento nelle arti dei gladiatori, che differivano principalmente nelle armi e nelle armature, ma anche nelle tipologie di attacco. Alcuni di questi stili erano i seguenti: Murmillo (uno scudo lungo, protezioni per braccia/gambe e un elmo), Thraex (una spada con una punta ricurva pensata per piegarsi attorno a uno scudo avversario per infliggere danni, protezioni per braccia/gambe, uno scudo corto e un elmo) e Secutor (ascia lunga, senza scudo, elmo variabile, protezioni per le gambe).

Poi ancora vi erano Hoplomachus (lancia, scudo piccolo, pugnale lungo, protezioni per le gambe, senza protezioni per le braccia e un elmo), Retiarius (rete e tridente, protezioni per le spalle, senza protezioni per le gambe, senza scudo, senza elmo), Dimachareus (due spade, protezioni per braccia/gambe, senza scudo, senza elmo) e Sannita (spada corta, scudo rettangolare, elmo, armatura toracica e schinieri).

Insomma, questi erano solo alcuni dei principali stili di combattimento dei gladiatori dell'antica Roma, ma lo show ha cercato di mostrarli con accuratezza storica e dovizia di particolari. Quale è la vostra tecnica preferita? Fatecelo sapere nei commenti. In ogni caso di Spartacus non se ne parla più da molti anni, da quando venne annunciato un film. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il suo cast.