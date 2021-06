Spawn, Todd McFarlane ambisce all'universo condiviso: arriva la serie di Sam & Twitch

Todd McFarlane ha finalmente mosso i primi passi per un universo condiviso di Spawn. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, il fumettista sta sviluppando una serie live-action basata su Sam & Twitch, i due detective apparsi nel primo numero di Spawn poi diventati protagonisti di un fumetto spin-off.

Il progetto sarà affidato allo studio indipendente Wiip, con Jason Smilovic e Todd Katzberg che si occuperanno della sceneggiatura. Il duo sono noti come showrunner di Condor, serie Epix basata sulla celebre pellicola i tre giorni del Condor con Robert Redford, e sono attualmente al lavoro sul sul film Netflix The Cipher con Jennifer Lopez.

Nessun network o servizio streaming si è ancora mosso per la distribuzione, ma a quanto pare McFarlane fa sul serio e vuole creare un universo condiviso di Spawn a Hollywood. Parlando con l'Hollywood Reporter, il fumettista ha infatti affermato che dopo Marvel, DC e Star Wars c'è spazio per un altro grande franchise: "Potrebbe esserci un terzo o quarto grande universo condiviso? È possibile. Ma accadrà velocemente o con uno o due individui. Ci vorrà un grande gruppo che diffonderà i semi creativi sperando che crescano in una foresta."

Nessuno novità invece per l'adattamento cinematografico di Spawn, che rimane in attesa di una produzione.



Nel frattempo, è stato annunciato l'arrivo di un nuovo fumetto one-shot di Spawn.