Spawn: Todd McFarlane pensa ad una nuova serie animata sullo storico personaggio

Sono passati diversi mesi dalle ultime dichiarazioni del creatore di Spawn, nel frattempo Todd McFarlane ha rivelato di stare pensando ad una nuova serie animata dedicata al suo celebre personaggio dei fumetti.

Nel 1997 il network HBO produce insieme a Todd McFarlane una serie di cartoni ispirati ai comics dell'autore americano. Composta da diciotto puntate divise in tre diverse stagioni, l'opera riesce ad avere un discreto successo tra gli appassionati, diventando una delle prime serie animate per adulti. Nel frattempo l'autore ha partecipato al podcast intitolato "Joe Q's Mornin' Warm Up", in cui ha discusso dei suoi piani futuri per il franchise: "Ieri ho avuto una discussione sulla serie animata con un grande ed importante studio di animazione, quindi in questo versante qualcosa si sta muovendo".

Todd McFarlane ha poi continuato rispondendo alle critiche di alcuni fan: "So che le persone mi dicono, Todd, continui a parlare del film di Spawn e di Hollywood ma non accade nulla, ma non è vero. Soprattutto perché adesso i lavori sulle serie sono sospesi". Siamo sicuri che la notizia farà piacere a tutti gli appassionati, ansiosi di rivedere le avventure di Al Simmons, inoltre vi segnaliamo che la serie animata di Spawn è disponibile nel catalogo di HBO.