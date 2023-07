Special Ops: Lioness, pubblicato il secondo trailer della serie con Zoe Saldaña!

Dopo il primo trailer di Special Ops: Lioness, il canale YouTube di Paramount+ UK & Ireland ne ha appena pubblicato un secondo che anticipa l'attesissima serie TV con Zoe Saldaña, Nicole Kidman e Morgan Freeman.

"Non hai famiglia, non hai amici" dice il personaggio di Saldana a quello di Lysla De Oliveira all'inizio della clip. "Sei stata abusata finché non hai deciso di dedicarti a me. Ora hai uno scopo, ed è nobile".

Lo show sarà ispirato a un vero programma militare statunitense, dove il Lioness Engagement Team reclusa una giovane marine (De Oliveira) con l'obiettivo di annientare definitivamente ogni organizzazione terroristica.

"Se è in grado di entrare in contatto col bersaglio" continua il personaggio di Morgan Freeman, "allora quali sono le sue direttive?".

Tra gli altri attori principali, ricordiamo Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton e Stephanie Nur. Era il gennaio 2023 quando Nicole Kidman entrò nel cast di Special Ops: Lioness.

Ideata dal co-creatore di Yellowstone Taylor Sheridan e prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios, la serie debutterà il 23 luglio 2023 su Paramount+.

Eppure, Special Ops: Lioness non è di certo l'unico thriller del regista a figurare sulla piattaforma: ricordiamo infatti anche 1923, 1883, Mayor of Kingstown, Tulsa King e le serie di prossima uscita Lawmen: Bass Reeves e Land Man, che vedrà un esperto in gestione di crisi (Billy Bob Thornton) lavorare per una compagnia petrolifera, evidenziando l'avidità e il malessere dietro il boom economico. Riuscirà lo show con Zoe Saldaña e Nicole Kidman a mantenere la stessa qualità dei precedenti? Non ci resta che scoprirlo il prossimo 23 luglio!