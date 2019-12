Special rinnovata per una seconda stagione: la serie Netflix candidata a quattro Emmy

Netflix continua a rinnovare e ad ampliare il suo catalogo: dopo la notizia della nuova serie prodotta da Margot Robbie e l'ormai prossimo debutto di You 2, anche "Special", prdotta da , ritorna con una seconda stagione, Jim Parsons.

La serie è ispirata al libro di Ryan O’Connell intitolato I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves, il cui protagonista è un ragazzo omosessuale affetto da una lieve paralisi cerebrale che, in seguito ad un incidente, decide di riscrivere la propria storia e appropriarsi della vita che vuole e sente di meritare.

Lo stesso O'Connell è il protagonista della serie semi-autobiografica prodotta dal leader dell'intrattenimento on demand e alle sue spalle, oltre all'ex Sheldon Cooper, ci sono anche altri importanti nomi dello spettacolo: Eric Norsoph e Todd Spiewak, direttori esecutivi della That’s Wonderful e la produttrice Anna Dokoza, be nota per le sue mini-serie comiche.

Nel 2019, Special è stato nominato a ben quattro Emmy, incluso quello per la migliore serie comico-drammatica esordiente.

Al fianco di O’Connell nel casta anche Jessica Hecht e Punam Patel, che torneranno nella seconda stagione.