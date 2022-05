Speed Racer diventa una serie live-action Apple! JJ Abrams si occuperà della produzione

Sono passati più di 50 anni dalla messa in onda di Speed Racer, l'amatissimo anime (noto in Italia con il nome di Auto Mach 5) tratto dal manga di Tatsuo Yoshida, ma il suo appeal non sembra calato di un solo grado: la conferma arriva da Apple, che in queste ore ha annunciato la produzione della prima serie live-action sulle avventure di Go Mifune.

L'annuncio è arrivato pochi minuti fa, ed è di quelli capaci di ingolosire immediatamente i fan desiderosi di tornare a sfrecciare di gara in gara in compagnia del pilota della Mach 5: ad aumentare ulteriormente l'hype ci sono i nomi coinvolti in questa nuova serie Apple, a partire da un certo J.J. Abrams che, stando a quanto leggiamo, figurerà come produttore esecutivo dello show (la cui produzione è ovviamente affidata alla sua Bad Robots).

Il debutto dell'anime di Speed Racer risale al 1967: la storia segue le avventure del già citato Go Mifune, pilota dotato di straordinaria passione e talento a cui viene chiesto di perdere di proposito la sua prossima gara; il nostro, però, non si fa corrompere così facilmente, e decide quindi di utilizzare la sua Mach 5 rimessa a nuovo per combattere criminali e organizzazioni terroristiche che si celano dietro il mondo delle corse automobilistiche.

Anche voi fate parte dei fan curiosi di dare un'occhiata al lavoro svolto da Apple? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Speed Racer, il film delle sorelle Wachowski ispirato proprio al noto anime.