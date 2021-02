Speravo de morì prima, vita e carriera di Totti nel trailer della nuova serie Sky

Manca sempre meno a una delle serie italiane più attese del 2021: Speravo de morì prima, produzione Sky Original che ripercorre gli ultimi anni della carriera di Francesco Totti, arriverà infatti il prossimo 19 marzo. Sky ha pubblicato anche il trailer ufficiale della serie, che vedrà Pietro Castellitto nel ruolo del campione giallorosso.

Nella clip, visibile anche all'interno della notizia, capiamo presto che il leit motiv di Speravo de morì prima sarà la voglia di calcio di Francesco Totti, l'enorme difficoltà nel prendere la decisione di lasciare l'attività agonistica: il fuoriclasse della Roma, infatti, commenta il ritiro dell'ex compagno Cassano ("è matto, a soli 35 anni"), dichiara di avere ancora tanta voglia di giocare nonostante l'età ("è quello che so fare, mister"), inizia a manifestare insofferenza quando Luciano Spalletti (interpretato da Gian Marco Tognazzi), di ritorno sulla panchina della Roma, lo lascia sempre più spesso ai margini della squadra.

Il trailer ripercorre anche le tappe della love story con Ilary Blasi (Greta Scarano): "Io questa me la sposo", dice Castellitto / Totti guardando la giovanissima showgirl in tv, e come sappiamo andrà proprio così.

Tratta dal libro Un Capitano, scritto da Francesco Totti con il giornalista Paolo Condò, Speravo de morì prima sarà composta da sei episodi, che andranno in onda su Sky e in streaming su NOW TV. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata anche alle foto dal set di Speravo de morì prima.