Speravo de morì prima: ecco dove sarà disponibile la serie TV su Francesco Totti

Il prossimo marzo arriva Speravo di morì prima, l'attesa serie che vedrà Pietro Castellitto nei panni di Francesco Totti per raccontare gli ultimi due anni della carriera del leggendario numero 10 della Roma.

Tratta dalla biografia Un capitano scritta da Totti insieme al giornalista sportivo Paolo Condò, la serie sarà composta da 6 episodi e vedrà nel cast anche Greta Scarano nei panni di Ilary Blasi, moglie del "Pupone", Gian Marco Tognazzi nel ruolo di Luciano Spalletti, ultimo allenatore della sua carriera da calciatore, Monica Guerritore e Giorgio Colangeli nelle vestei dei genitori di Totti, Fiorella ed Enzo, e Gabriel Montesi e Marco Rossetti nei panni di due dei più importanti compagni di squadra del capitano della Roma, ovvero Antonio Cassano e il "capitan futuro" Daniele De Rossi.

Essendo una produzione Sky Original, Speravo de morì prima è un titolo riservato solamente agli abbonati della pay tv, dunque a partire da marzo andrà in onda su Sky e sarà disponibile in streaming su Now TV. La data di uscita ufficiale non è ancora stata rivelata.

La serie è diretta daLuca Ribuoli (La mafia uccide solo d'estate) e prodotto da Mario Gianani per Wildside. Utilizzando anche immagini d'archivio, racconterà il tormentato periodo prima del ritiro esplorando anche la vita privata del capitano della Roma.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare le prime foto ufficiali di Speravo de morì prima.