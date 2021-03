Speravo de morì prima, tutto sul finale della serie su Totti: a che ora esce e dove

Speravo de morì prima - La serie su Francesco Totti racconta in sei episodi l'ultimo anno e mezzo di carriera dell'ex capitano della Roma. La serie tocca tanti punti della fine del suo lungo percorso con la maglia giallorossa.

Tra questi spiccano il ritorno di Luciano Spalletti (Gianmarco Tognazzi) sulla panchina della Roma fino al commovente addio al calcio. Un anno e mezzo di guerra contro due avversari che non fanno sconti: il tempo e l'allenatore. Questa battaglia divide non solo la città di Roma, ma anche l'intera comunità calcistica, ma viene combattuta con passione e tormento da un calciatore che non vuole e non riesce a mettere fine a una carriera durata 27 anni indossando sempre e solo una maglia.

Il finale di per Speravo de morì prima con Pietro Castellitto nei panni del Capitano e Greta Scarano in quelli della moglie, Ilary Blasi, andrà in onda venerdì 2 aprile su Sky e in streaming su Now dalle 21.15 (e già disponibile on demand nella sezione extra per i clienti Sky da più di tre anni). In questo episodio ci sarà una grandissima sorpresa: la presenza del vero Francesco Totti. Non è uno spoiler, la notizia era già stata diramata da tempo ed è stata ufficializzata nella recente clip sul finale della serie.

Nell'ultimo episodio, quindi, il vero Francesco Totti veste per un'ultima volta la maglia numero 10 della Roma e scende in campo a dare il cambio a Pietro Castellitto. Nella più emozionante sequenza della serie diretta da Luca Ribuoli, il vero Capitano entra in scena a salutare la città accorsa a celebrarlo all'Olimpico in quell'indimenticabile pomeriggio del 28 maggio 2017 in cui Francesco Totti smise definitivamente col calcio giocato.

Scoprite anche il vero motivo del litigio tra Totti e Cassano raccontato in Speravo de morì prima e leggete la nostra recensione del film Mi chiamo Francesco Totti.