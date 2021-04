Speravo de morì prima, le parole al veleno di Ilary Blasi contro Spalletti: è tutto vero?

Speravo de morì prima ci ha raccontato la vita pubblica e privata di Francesco Totti, nello specifico gli ultimi due turbolenti anni della carriera professionistica del capitano. Il suo scontro con l’allora tecnico della Roma, Luciano Spalletti (Gianmarco Tognazzi) ha tenuto banco in ogni radio e su ogni giornale oltre che in casa Totti.

La serie Sky Original è tratta dall'autobiografia intitolata Un capitano, libro scritto da Totti insieme a Paolo Condò, che ripercorre tutte le tappe principali di una carriera straordinaria soffermandosi in particolare sulle sue ultime stagioni alla Roma e il rapporto non idilliaco con Luciano Spalletti.



In un’intervista rilasciata poco prima del quarantesimo compleanno del Capitano a La Gazzetta dello Sport nel settembre 2016, la moglie di Francesco, Ilary Blasi, interpretata nella serie da Greta Scarano, dichiarò:



“Non ha mai chiesto di giocare, si è sempre messo seduto con umiltà ad aspettare. Non critico la scelta tecnica, critico il comportamento umano, e Spalletti è stato un uomo piccolo. È la verità. In un momento così difficile nella vita di un ragazzo che sta attraversando un passaggio importante, c’è modo e modo per comportarsi. A parole ha detto anche delle cose stupende, a parole. Invece lo subisce. Certo che si poteva essere più delicati e Spalletti sicuramente non lo è stato, non l’ha saputo guidare in un percorso umano. Io le persone le giudico anche da questo. Quindi voto basso, molto basso”.



Parole al vetriolo che fecero tremare tutta Roma, o almeno quella giallorossa, e scatenarono grandi reazioni tra la tifoseria e gli sportivi. Blasi faceva riferimento ad un’intervista precedentemente rilasciata da Totti nel corso della stagione calcistica precedente, in cui sostanzialmente chiedeva rispetto da parte del tecnico. Quelle parole non furono accettate da Spalletti che spedì il capitano a casa prima della gara contro il Palermo. Totti era stato cacciato da Trigoria, da casa sua.

In Speravo de morì prima ci viene mostrata la festa per i quarant’anni di Totti, vediamo Spalletti arrivare con in dono due oggetti molto particolari per i coniugi: una riproduzione della DeLorean, la macchina del tempo di Ritorno al futuro per Francesco e il singolo di Mia Martini "Piccolo uomo" per Ilary. Due oggetti che facevano riferimento alla situazione del capitano e alle parole di Ilary rilasciate alla stampa.

Ed è tutto vero, l’allenatore aveva mostrato i regali in un video pubblicato sull’account Twitter della Roma, che potete trovare in calce alla notizia.

In una successiva intervista a Che tempo che fa Blasi ha detto: “Alla sua festa c’era anche Spalletti. Se l’ho perdonato? No, lui ha perdonato me".



La serie ci ha mostrato bene il legame tra Francesco e Ilary e il modo in cui la showgirl ha sempre sostenuto il marito in quei momenti difficili per un uomo che doveva dire addio per sempre ad una parte importante della sua vita.



