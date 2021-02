Speravo de morì prima, le prime foto dal set della serie Sky su Francesco Totti

Dopo il recente annuncio dell'uscita a marzo 2021, Sky ha pubblicato le prime foto di scena di Speravo de morì prima, il nuovo dramedy targato Sky Original su Francesco Totti, numero 10 e capitano della Roma. La serie, che sarà disponibile anche in streaming su NOW TV, racconterà gli ultimi due anni della carriera del campione giallorosso.

Le immagini, visibili all'interno della nostra gallery, mostrano per la prima volta Greta Scarano nei panni di Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, Gian Marco Tognazzi nel ruolo di Luciano Spalletti, ultimo allenatore della carriera del fuoriclasse, Monica Guerritore e Giorgio Colangeli che interpretano i genitori di Totti, Fiorella ed Enzo, e Gabriel Montesi e Marco Rossetti che interpretano due dei più importanti compagni di squadra del capitano della Roma, rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi.

Oltre al protagonista Pietro Castellitto, fanno parte del cast di Speravo de morì prima, tra gli altri, anche Primo Reggiani, che interpreta l'amico storico di Francesco Totti Giancarlo Pantano, Alessandro Bardani nel ruolo di suo cugino Angelo Marrozzini, Massimo De Santis nel ruolo del suo assistente Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci, che interpretano i genitori di Totti da giovani.

Tratta dal libro Un Capitano di Francesco Totti e Paolo Condò, scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu, la serie è diretta da Luca Ribuoli e prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle.