Speravo de morì prima: la serie su Totti, che spettacolo!

Il 19 marzo su Sky ha fatto il suo debutto l'attesa serie tv su Francesco Totti Speravo de morì prima, produzione che si è voluta concentrare principalmente sugli ultimi mesi della carriera del calciatore e sullo storico momento del suo ritiro dal campo. Ma avrà fatto centro? Ecco la nostra analisi.

È andato in onda ieri, 2 aprile, il gran finale di Speravo de morì prima, la produzione Sky dedicata al l'iconico ex-Capitano della Roma Francesco Totti.

Nelle scorse settimane, il prodotto seriale diretto da Luca Ribuoli e suddiviso in sei episodi ha avuto modo di intrattenere il pubblico di Sky e NOW, offrendoci uno sguardo a quella che è stata non solo la storia professionale e calcistica di Er Pupone, ma dandoci anche modo di immergerci più nel privato, nell'ambito familiare e personale di Francesco.

I primi episodi dello show hanno totalizzato in pochi giorni più di un milione di spettatori, e nel nostro video disponibile sul canale YouTube di Everyeye Plus analizziamo la serie tenendo in conto dei vari elementi che l'hanno resa un tale successo, come l'originale format con cui è stata realizzata, il lavoro di regia e sceneggiatura e, ovviamente, l'interpretazione del cast.

