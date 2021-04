Speravo de morì prima, il vero Francesco Totti scende in campo per l'episodio finale

Ad appena un giorno dalla messa in onda degli ultimi due episodi di Speravo de morì prima, Sky TG 24 ha svelato un'importante anticipazione sulla conclusione della serie TV su Francesco Totti, tratta dall'autobiografia scritta dall'ex capitano della Roma insieme a Paolo Condò.

Pubblicando in rete una breve clip in anteprima, il sito ha infatti rivelato che la puntata conclusiva avrà un protagonista a sorpresa: Francesco Totti nel ruolo di se stesso. Potete vedere la scena in cui comparirà nel video che trovate seguendo il link in fonte, che non vi descriveremo per non rovinarvi la sorpresa.

Composta da 6 episodi, la serie vede Pietro Castellitto nei panni del Capitano e Greta Scarano in quelli della moglie, Ilary Blasi, e racconta alcuni dei momenti più importanti della carriera di Totti, dallo scontro con un Luciano Spalletti tornato sulla panchina della Roma al suo commovente addio al mondo del calcio.

Il finale di Speravo de morì prima andrà in onda venerdì 2 aprile su Sky e in streaming su Now dalle 21.15, ma è già disponibile on demand nells sezione extra dei clienti Sky da più di tre anni.

Cosa vi aspettata dalle ultime due puntate? Intanto, vi lasciamo alle nostre impressioni su Speravo de morì prima.