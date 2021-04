Speravo de morì prima e la proposta di matrimonio Totti-Ilary: come andò davvero?

Una delle produzioni più amate in questo 2021 è, senza dubbio, Speravo de morì prima, show che ha mostrato l'ultimo maledetto anno e mezzo di carriera dello storico capitano della Roma, Francesco Totti, tratteggiando le tappe fondamentali, sia sul campo, che fuori, del controverso, ma commovente ed emozionante addio al calcio di Er Pupone.

Abbiamo visto insieme quell'intervista shock di Ilary Blasi sul ritiro di Totti raccontata in Speravo de morì prima, e oggi vogliamo tornare a parlare della moglie del Capitano, trattando dell'incredibile proposta di matrimonio vista nella serie, e di quanto ci sia di vero in quella magica notte di romanticismo.

Una proposta perfetta

Nel corso del quarto episodio della serie, vediamo Francesco (Pietro Castellitto) impegnato in una cena romantica con la sua dolce metà, la bella Ilary (interpretata da Greta Scarano). I due stanno discutendo di come, sebbene il sentimento tra loro sia vero, quella relazione sia piuttosto "stereotipica", per la solita visione del calciatore e della velina che si mettono insieme. Tuttavia, Totti continua a ribadire quanto il suo amore sia davvero profondo per la donna, e che si è sentito legato a lei sin da subito. Usciti dal ristorante, i due fanno una passeggiata in riva al mare, e all'improvviso l'ex Capitano della Magica chiede a Ilary di sposarlo. La donna, sorridente, risponde immediatamente sì all'amato, in un momento davvero delicato ed emozionante.

Nella realtà, sappiamo che la storia - seppur simile - abbia alcune differenze: infatti, la proposta è avvenuta durante una cena a lume di candela, e il momento era stato preparato ad arte da Francesco. Meno spontaneo di quanto visto nella serie, probabilmente, ma di sicuro effetto e impatto nel cuore della Blasi.

