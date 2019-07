Spettacolare full trailer ufficiale per la serie tv dedicata a Watchmen

Anche se non c'è alcun panel dedicato a Watchmen quest'oggi al San Diego Comic-Con, dopo i vari teaser passati, HBO ha diffuso in rete uno speciale full trailer della nuova serie, che potete visionare all'interno di questa notizia.

Ambientato in un universo differente dove i supereroi vengono visti come fuorilegge, Watchmen tenta di adattare con successo sul piccolo schermo la graphic-novel originale e, allo stesso tempo, cercare di proporre qualcosa di totalmente nuovo ed inaspettato al grande pubblico. Pubblicato originariamente come miniserie di 12 numeri dalla DC Comics nel 1986, Watchmen di Alan Moore è diventato presto un'opera monumentale acclamata da pubblico e critica.

Damon Lindelof, è creatore, showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie il quale, durante i lavori, si è detto ispirato da Game of Thrones. Nicole Kassell è regista del pilot e produttrice esecutiva; Warner Bros. Television e White Rabbit di Lindelof sono tra i produttori dello show insieme alla DC.

Il cast è cosi composto: Jeremy Irons (Justice League) nel ruolo di un Ozymandias anziano, Regina King (The Leftovers), Don Johnson (Django Unchained), Louis Gossett Jr. (Hap and Leonard), Tim Blake Nelson (Colossal), Adelaide Clemens (Rectify), Andrew Howard (Bates Motel), Frances Fisher (Masters of Sex), Jacob Ming-Trent (White Famous), Yahya Abdul-Mateen II (The Handmaid’s Tale), Sara Vickers (The Crown), Tom Mison (Sleepy Hollow), Jean Smart (Fargo) e James Wolk (Zoo, Tell Me a Story).