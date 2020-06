Spider-Ham, Groot e Iron Man protagonisti della nuova serie animata MCU e Funko Pop!

Dopo il brillante sodalizio che ha portato alla nascita delle apprezzatissime action figure, Marvel e Funko POP! hanno deciso di dar vita ad una serie animata unica, stramba e talmente avvincente che potrebbe essere una vera chicca. Abbiamo già detto che Spider-Ham dovrà vedersela con Thanos?

La serie è intitolata Marvel Battleworld: Mystery of the Thanostones e, sebbene i dettagli siano ancora pochi, le due major hanno sorpreso tutti i loro fan pubblicando su YouTube il primo episodio, che troverete nel player in alto.

La serie inizia con una misteriosa comunicazione inviata da Iron Man a Captain Marvel, ma prima che l'eroina possa capire cosa stia succedendo Tony Stark è risucchiato all'interno di un portale verso un'altra dimensione, in cui ritroverà Groot, Throg e... Spider-Ham.

Ecco la sinossi ufficiale di Marvel Battleworld:

"Quando Iron Man viene spedito da Thanos in un'arena ultradimensionale scopre che con lui c'è anche un vasto assortimento di supereroi. Riusciranno Iron Man ed i suoi nuovi compagni Captain Marvel, Spider-Ham, Groot e Throg a scoprire cos'ha in mente il Titano Pazzo e il motivo per cui li ha riuniti in questo nuovo, strano universo?"



L'intera avventura sarà inoltre un mix incredibile di animazioni, giochi di carte e personaggi collezionabili, tra cui anche Valchiria e Gamora, che renderanno la storia interattiva ed immersiva a 360 gradi.