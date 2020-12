Spider-Man 3, Jamie Foxx sul suo ritorno nel film: 'Tutto è possibile'

Ormai persino Jared Leto che ogni tanto se ne va per i deserti avrà sentito dire che Jamie Foxx sarà in Spider-Man 3, il prossimo capitolo nella saga dedicata all'Uomo Ragno targata MCU. Ma cosa ha da dire l'attore in merito?

Intervistato da diverse testate in occasione dell'arrivo del film d'animazione Soul su Disney+ il prossimo 25 dicembre, Jamie Foxx ha ovviamente dovuto far fronte alle inevitabili domande sul suo ritorno in casa Marvel.

E mentre ai microfoni di Comicbook, l'attore ha risposto con un breve e conciso "Non lo so, tutto è possibile" quando Davis gli ha chiesto se si immaginava di poter mai tornare a vestire i panni di Electro, ma a quelli di Cinemablend Foxx ha dato una risposta leggermente diversa... E decisamente più criptica.

"So che non puoi dirmi niente al riguardo, ma mi chiedevo se si tratterà di un reboot o di una continuazione del tuo personaggio da The Amazing Spider-Man 2..." ha chiesto l'intervistatore.

"Hai assolutamente ragione, non posso parlare. Ma se fossi davvero nel film, sarei incredibilmente felice" è stata la replica "diplomatica" dell'attore.

Effettivamente, finora non ci sono ancora state conferme ufficiali da parte dei Marvel Studios o da Sony Pictures, quindi non possiamo ancora farci affidamento al 100%, ma lo stesso Foxx aveva essenzialmente confermato l'indiscrezione con un post su Instagram, seppur poco dopo prontamente cancellato.

A cosa dobbiamo credere?

Spider-Man 3 uscirà nelle sale il 17 dicembre 2021.