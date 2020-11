Spider-Man and his amazing friends, Disney+ inserisce un avviso per contenuti sensibili

Per non incorrere in accuse di razzismo, Disney+ ha deciso di inserire un disclaimer per contenuti potenzialmente sensibile all'inizio di una puntata della serie animata anni '80 Spider-Man and his amazing friends.

L'avviso anticipa il terzo episodio della serie intitolato Sunfire e resta visibile sullo schermo per ben 12 secondi, sottolineando quanto siano sbagliati alcuni stereotipi mostrati.

"Questo programma include rappresentazioni negative e/o maltrattamenti di persone o culture differenti. Questi stereotipi erano sbagliati allora e sono sbagliati adesso. Piuttosto che rimuovere questo contenuto, vogliamo riconoscere il suo impatto dannoso, imparare da esso e stimolare la conversazione per creare un futuro migliore insieme. Disney si impegna a creare storie con temi ispiratori e ambiziosi che riflettano la ricca diversità dell'esperienza umana in tutto il mondo. Per saperne di più sull'impatto delle storie sulla società, visita: www.Disney.com/StoriesMatter".

Questa non è la prima volta che questo disclaimer è stato visto prima dei contenuti su Disney +. Appare anche in film d'animazione come Dumbo, Peter Pan e molti altri ancora. gli spettatori che visitano la pagina Stories Matter, troveranno l'intera iniziativa della Disney che mira a creare contenuti sempre più inclusivi e rispettosi della diversità.

Va notato che proprio a causa di potenziali contenuti razzisti un altro episodio di Spider-Man and his amazing friends non è stato addirittura inserito nel catalogo Disney+, l'episodio intitolato La ricerca del teschio rosso contiene infatti riferimenti ad Adolf Hitler ritenuti poco idonei ad uno spettacolo per ragazzi. Intanto date un'occhiata alle ultime aggiunte al catalogo di Disney+.