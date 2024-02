Spider-Man, brutta tegola per la serie tv di Silk: liberati tutti gli sceneggiatori

Mentre i lavori su Spider-Man Noir procedono a gonfie vele con Nicolas Cage in trattative per il ruolo di protagonista, per la serie tv live-action di Silk in queste ore sono emerse invece degli aggiornamenti tutt'altro che confortanti.

Il portale The Ankler, che per primo ha parlato in esclusiva del possibile casting di Nicolas Cage per Spider-Man Noir, ha riferito che la produzione Silk: Spider Society sarebbe in grossa difficoltà dopo che negli ultimi giorni ha subito un importante contraccolpo sollevando dall'incarico tutti i componenti della stanza degli sceneggiatori: stando a quanto riferito, la showrunner Angela Kang rimane coinvolta nel progetto, sviluppato da Phil Lord e Chris Miller, i creatori, sceneggiatori e produttori della saga cinematografica animata di Spider-Verse con protagonista Miles Morales, ma attualmente il progetto si è arenato ed è rimasto senza scrittori.

Sempre secondo il rapporto, il prossimo passo sarà ricreare Silk: Spider Society da zero, in maniera simile a quanto accaduto in casa Marvel Studios con il reboot produttivo di Daredevil: Born Again: a quanto pare, prima degli scioperi di Hollywood, la serie tv di Silk aveva completato la scrittura di diversi episodi, ma non è chiaro se saranno tutti cancellati oppure se - come accaduto per Daredevil - alcune idee verranno riciclate.

