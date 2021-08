Spider-Man cacciatore di zombie prende vita in una splendida figure di What If...?

A mendo di una settimana dal debutto di What If...? su Disney+, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe torna a mostrarsi con uno sguardo ravvicinato alla controparte animata di Spider-Man, qui in versione cacciatore di zombie.

Come potete vedere nella figure in scala 1/6 pubblicata da Hot Toys, nell'episodio ispirato a Marvel Zombie il ragnetto andrà a caccia di morti viventi (nel trailer ufficiale di What If... ? lo abbiamo visto affrontare quella che sembra una Scarlett Witch zombie) con indosso il Mantello della Levitazione di Doctor Strange.

La descrizione del prodotto recita: "Realizzata sapientemente in base all'aspetto di Spider-Man Cacciatore di Zombie nella serie animata di prossima uscita, la figure in scala 1/6 presenta una testa mascherata di nuova realizzazione con occhi intercambiabili in modo da creare diverse combinazioni di espressioni; un corpo estremamente snodabile; vestito finemente su misura, segue la classica combinazione di colori blu e rosso con un Mantello della Levitazione bordeaux; una serie di mani intercambiabili per pose caratteristiche; accessori assortiti con effetto ragnatela e supporto dinamico per la figure."

Mentre è stato confermato che il personaggio non sarà doppiato da Tom Holland, i Marvel Studios non hanno ancora voluto rivelare quale attore presterà la propria voce per lo Spider-Man animato. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che What If...? arriverà su Disney+ il prossimo 11 agosto.