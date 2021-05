Spider-Man, come e dove guardare tutte le serie TV sull'eroe Marvel

Spider-Man è uno dei supereroi più amati dai fan dei fumetti Marvel Comics grazie, anche, ai numerosi film di successo usciti in questi anni sia dedicati unicamente all'eroe mascherato che alla sua squadra di eroi.

In realtà del personaggio sono state realizzate anche diverse serie televisive, anche se tutte d'animazione. Tra queste possiamo annoverare Spider-Man shorts, Ultimate Spider-Man, Spider-Man: Maximum Venom e la recente Spider-Man.

Tutte queste serie citate possono essere viste integralmente su Disney+ anche in Italia. Perché, però, abbiamo puntualizzato "anche in Italia"? Il motivo è alquanto triste per i fan dell'Uomo Ragno. Una delle serie d'animazione più amate del personaggio, nonché una delle trasposizioni più fedeli del fumetto è senza ombra di dubbio Spider-Man: The Animated Series del 1994.

Questa, purtroppo, non è ancora disponibile su Disney+ in Italia e recuperarla per vie legali è alquanto difficile. Si riescono a recuperare alcuni episodi tramite Dailymotion o YouTube, ma non in maniera ordinata. La serie, però, è disponibile sulla piattaforma di streaming Disney+ statunitense, quindi potreste anche pensare a usare un VPN, un Virtual Private Network che permette di creare una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza dei dati attraverso un canale di comunicazione riservato tra dispositivi che non necessariamente devono essere collegati alla stessa LAN. In parole povere potete restare in Italia, ma simulare di essere negli Stati Uniti e vedervi i contenuti presenti in quel Paese.

In ogni caso mentre attendiamo di conoscere i dettagli del ritorno del personaggio nel nuovo film con protagonista Tom Holland, in rete è emerso un nuovo indizio sulla possibile presenza di Kirsten Dunst in Spider-Man: No Way Home. Quindi in attesa di rivederlo in azione in Spider-Man: No Way Home, potreste recuperarvi le sopracitate serie d'animazione.