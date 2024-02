Spider-Man, il creatore della serie tv animata:'Facciamo un revival come X-Men 97'

Sulla scia del revival di X-Men 97, anche i fan di Spider-Man vorrebbero vedere il ritorno dell'Uomo Ragno in un revival animato, proprio com'è accaduto allo show sui mutanti Marvel. Interpellato sull'argomento tramite social, il creatore della serie John Semper Jr., non si è tirato indietro e ha dato un messaggio a Sony.

La serie animata su Spider-Man è andata in onda dal 1994 al 1998 e Semper Jr. vorrebbe che si concretizzasse una serie revival proprio com'è successo agli X-Men.

La risposta è arrivata direttamente ad un fan su X:"Tutto quello che devono fare è chiamarmi. Io sono qui e valuterò certamente di realizzarlo" ha spiegato. Nel frattempo Marvel Studios sta lavorando alla serie animata Freshman Year.



L'unica condizione che in passato aveva posto John Semper Jr. riguarda la totale libertà creativa sul progetto, come avvenne in passato per il lo show originale.

Il problema è che nel frattempo la trama sui diritti dell'Uomo Ragno è più complessa, con Sony e Disney che gestiscono in condivisione i diritti del personaggio.



La prima serie era composta da 65 episodi e annoverava nel cast vocale originale Christopher Daniel Barnes, Ed Asner, Saratoga Ballantine, Roscoe Lee Browne, Jennifer Hale, Joseph Campanella, Gary Imhoff, Neil Ross, Jim Cummings, Hank Azaria nel ruolo di Venom e Mark Hamill in quello di Hogoblin. In attesa di novità, scoprite quali serie tv su Spider-Man ci sono su Disney+.