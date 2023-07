Spider-Man: Freshman Year, l'accordo con Polygon fa tornare in vita il progetto

È da tempo che si parla di una serie animata dedicata all’uomo ragno dal titolo Spider-Man: Freshman Year e dopo un lungo silenzio che non aveva fatto sperare per il meglio, sembra finalmente che lo show abbia trovato una casa grazie all’accordo della Marvel con lo studio d’animazione nipponico Polygon.

Dopo aver cercato di capire su cosa si baserà la nuova serie Spider-Man: Freshman Year, e dopo aver atteso più di sei mesi dalle ultime novità, finalmente si sa abbiamo buone nuove sullo show d’animazione che ripercorrerà l’adolescenza di Peter Parker.

Polygon Pictures ha infatti annunciato sul proprio sito web la collaborazione con la Marvel per la nuova serie animata. Polygon è famosa per i suoi lavori, tra i quali Ajin e Beasters, capaci di sfruttare le ultime tecnologie per quanto riguardi la computer grafica e ci si può aspettare, quindi, un aspetto visivo incredibile per la nuova opera ispirata dalla creatura di Stan Lee.

Dettagli riguardanti cast, team di lavoro o data di rilascio non sono ancora stati resi noti, e per il momento dovremo accontentarci di sapere che il progetto è stato preso in carico e non finirà nel limbo di idee concepite ma mai realizzate.

In attesa di potervi dire di più su questa nuova opera dedicata a Peter Parker, vi lasciamo alla recensione del bellissimo Spider-Man: Across the SpiderVerse che ha deliziato i fan dell'Uomo Ragno conquistando tanto la critica quanto il pubblico.