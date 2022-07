Spider-Man: Freshman Year, c'è anche Charlie Cox! Ecco quando uscirà la serie animata

Mentre non sappiamo ancora se Tom Holland tornerà a essere Peter Parker in Spider-Man: Freshman Year, dal Comic-Con di San Diego arriva la notizia che rivedremo il Daredevil di Charlie Cox, e abbiamo scoperto anche quando la serie animata arriverà su Disney+.

Dopo il cameo in Spider-Man: No Way Home, adesso Charlie Cox si prepara a tornare nei panni di Matt Murdock a.k.a. Daredevil anche in tv, e più precisamente nella serie animata Spider-Man: Freshman Year.

Come riportato da Comicbook, infatti, l'attore presterà la sua voce al progetto animato: "Daredevil apparirà in Spider-Man: Freshman Year interpretato da Charlie Cox! #SDCC".

E dalle immagini mostrate durante il Comic-Con, sembra che il Diavolo di Hell's Kitchen indosserà un costume simile a quello della run fumettistica di Charles Soule e Ron Garney (nero con dettagli rossi).

Non è finita qui, però, perché oltre a poter dare un'occhiata anche al costume che indosserà peter Parker ("Primo sguardo al costume fatto in casa di Spider-Man in Spider-Man: Freshman Year #SDCC" si legge nel tweet che trovate in calce alla notizia), che ricordiamo sarà il Peter pre-Captain America: Civil War, abbiamo anche scoperto una finestra di lancio per la serie animata.

"Appena annunciato al #SDCC2022: Spider-Man: Freshman Year, la serie originale targata Marvel Studios, arriverà nel 2024 in streaming su @DisneyPlus".

E voi, quanto hype avete per questo progetto?