Spider-Man: Freshman Year, quali legami con No Way Home? Sul web spuntano le prime teorie

Mentre Spiderma-No Way Home continua a battere record su record, sul web stanno iniziando a circolare voci sui risvolti che questa pellicola avrà sulla nuova produzione MCU Spider-Man: Freshman Year, la serie animata dedicata al primo anno da liceale di Peter Parker in arrivo su Disney+.

Durante gli eventi di No Way Home, Spider-Man ha il compito di rimandare a casa tutti i villain giunti nel suo mondo, e naturalmente lo fa alla sua maniera, cercando di salvarli ogni modo possibile. Questi suoi sforzi però, hanno dei risvolti devastanti sulla sua vita. Riuscito nel suo intento il nostro Spidey di quartiere si trova ora isolato da tutto e da tutti visto che nel finale, l'incantesimo di Doctor Strange sembra essere riuscito.

Su Reddit, proprio in merito a tutto ciò, sono spuntate molteplici teorie. Secondo alcuni, Spider-Man: Freshman Year non è altro che la narrazione degli eventi che hanno portato ai fatti di No Way Home, fatta da Peter quando MJ inizia a ricordare chi sia in realtà l'Uomo Ragno. La seconda teoria sembra essere più attendibile poiché invece di MJ, è Doctor Strange a cui Peter sta narrando la sua storia allo scopo di comprendere cosa è andato storto nel Multiverso. Infine, e forse si tratta della teoria meno probabile, Peter sta raccontando tutto a Daredevil/Matt Murdock.

Tra gli altri, ci sarà anche Zio Ben in Spider-Man: Freshman Year? I fan se lo chiedono a gran voce. Per scoprire cosa accadrà, non ci resta che attendere. La data di rilascio su Disney+ ancora non è stata annunciata.