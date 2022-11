Spider-Man: Freshman Year, Marvel rimpiazza tutto lo staff creativo per la Stagione 2?

A Hollywood non è affatto singolare che il team produttivo e creativo di una serie televisiva venga modificato o rimpiazzato dalla stagione d'esordio alla successiva, però un evento simile non si era mai verificato ai Marvel Studios. Questo è quanto starebbe accadendo alla produzione della Stagione 2 di Spider-Man: Freshman Year.

Qualche giorno fa, un utente di Reddit ha messo in evidenza come molti dei registi dietro Spider-Man: Freshmen Year avessero pubblicato dei tweet criptici che suggerivano come non fossero più coinvolti nella serie, compresa la coordinatrice della produzione Ally Sage. In un tweet ora cancellato, Sage aveva scritto che i cambiamenti "fanno schifo perché, a meno che non cambino idea nelle prossime settimane, non ci sarà la stessa fantastica troupe per la seconda stagione e credo che questo sia davvero straziante".

Secondo le ultime novità, Spider-Man: Freshman Year vedrà l'introduzione di diversi personaggi, come Charlie Cox, Amadeus Cho, Harry Osborn, Nico Minuro, The Unicorn, Chameleon, Scorpion, Speed ​​Demon, Tarantula, Butane, Carmella Black, Otto Octavius ​​e Norman Osborn. La storia delle origini animate di Peter Parker è stata scritta da Jeff Trammell e dal suo team. Proprio Trammell ha confermato nel corso del panel che Freshman Year sarà ambientata prima degli eventi di Captain America: Civil War.

Questa informazione, insieme alla rivelazione di tutti i personaggi che appaiono nella serie, ha lasciato in molti confusi sul web. "Come possono essere presenti Doc Ock e Norman Osborn nello show quando Spider-Man: No Way Home ha chiaramente stabilito che non c'erano nel MCU tanto per cominciare?" si è chiesto qualcuno. "Se Daredevil conosceva Spider-Man già da prima, questo rende gli eventi della serie Netflix non canonici?" ha invece domandato un altro utente.

La risposta più plausibile resta quella che probabilmente lo show non sarà canonico con l'universo del MCU, ma nel Multiverso. Nel frattempo, non ci resta che attendere la prima stagione di questa serie per capire se il team produttivo merita di tornare anche per la seconda stagione già confermata.

L'uscita di Spider-Man: Freshman Year è prevista per il 2024.