Spider-Man: Freshman Year, ancora novità: Harry Osborn e il rinnovo per una stagione 2

Tante altre novità su Spider-Man: Freshman Year ci arrivano dal Comic-Con di San Diego, incluso il rinnovo per una seconda stagione e la presenza di tanti personaggi dello Spider-Verse personaggi come Harry e Norman Osborn.

Dopo l'annuncio del ritorno di Charlie Cox in Spider-Man: Freshman Year, sembra che il panel sulle serie animate dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego ci abbia riservato altre sorprese.

Nella serie con protagonista un Peter Parker alle prime armi nel ruolo di Spider-Man vedremo infatti tanti altri personaggi dell'universo Marvel, alcuni già incontrati come Doctor Strange o Nico Minoru (che ricordiamo è una dei protagonisti della serie Hulu The Runaways), altri che dovevamo ancora incontrare nel MCU, come Harry Osborn (accompagnato dal padre Norman, Scorpion, Rhino, Tarantula, Amadeus Cho, Unicorn, Chameleon, Speed Demon e persino Doc Ock.

Inoltre, lo show animato capitanato da Jeff Trammel è stato già rinnovato per una seconda stagione, sebbene il debutto di Spider-Man: Freshman Year su Disney+ non sia previsto fino al 2024.

Sembra tuttavia che i Marvel Studios stiano puntando molto sull'animazione, come dimostrano ad esempio i recenti annunci sulle altre serie animate di Disney+ come What If...? e Marvel Zombies (ma anche il reboot di X-Men) e con la parte televisiva del MCU che acquista sempre più rilevanza, era difficile aspettarsi il contrario.