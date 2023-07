Spider-Man Freshman Year, perché la serie Marvel si era arenata?

Spider-Man:Freshman Year prenderà presto vita con lo studio giapponese Polygon : la nuova serie targata Marvel vedrà l'Uomo Ragno debuttare in uno stile senza tempo che celebrerà le origini di Spider-Man di Tom Holland!

La gestazione di Spider-Man: Freshman Year è stata, tuttavia, alquanto turbolenta e solo di recente sono stati divulgati concreti sviluppi sul progetto. Quando la serie TV è stata annunciata nel 2021 nel corso del Disney+ Day, i fan hanno gettato le prime teorie sulla possibile timelime di Freshman Year e i cameo dell'MCU che avrebbe potuto comparire al fianco di Peter Parker. Per un po' di tempo non si è sentito parlare del futuro della terza serie animata firmata dai Marvel Studios, la cui data di uscita è stata fissata per il 2024.

Il grande silenzio su Freshman Year sarebbe da attribuire al caos all'interno del team di sviluppo, che avrebbe subito importanti licenziamenti atti a modificare anche la produzione di un'ipotetica seconda stagione dal titolo Spider-Man: Sophomore Year. I rumor suggerivano che la serie fosse stata cancellata o che fosse vicina a questo triste destino, ma le novità circa l'accordo con Polygon rigettano questa indiscrezione.

Spider-Man: Freshman Year potrebbe affrontare anche le origini di Daredevil e Kingpin stando ai più recenti rumor, e quindi debuttare in un'inedita versione anime! Al momento, l'unica certezza è che la serie animata celebrerà l'adolescenza di Peter Parker e le origini di Spider-Man.

Rimanete sintonizzati come sempre per ulteriori aggiornamenti su Spider-Man: Freshman Year!